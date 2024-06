Calcio a 5: 'capitan futuro', Gabriele Squillaci confermato

Classe 2005, pivot di prospettiva assoluta. Gabriele Squillaci, giovane nativo di Motta San Giovanni e pilastro del progetto Futura è confermato.

Capitano della selezione Under 19 guidata da Mister De Stefano nella passata stagione, capace di vincere, con distacco il titolo regionale di Calabria, oggi, con un anno in più sulle spalle, scalpita per far bene seguendo i dettami del nuovo staff tecnico composto da Humberto Honorio e Tonino Martino.

Due anni fa ha partecipato al raduno azzurro, ‘We Are Futsal‘ dedicato ai giovani classe 2005 d’Italia.

Squillaci, infatti fu inserito all’interno dei quattordici convocati del Raduno, nella Macro area centro Sud (con Basilicata, Campania e Sicilia) che si disputò a Salsomaggiore: una bella vetrina, considerando che le gare della Future Cup furono trasmesse in Diretta su Sky Sport.

Il suo minutaggio in prima squadra, è cresciuto in maniera esponenziale anno dopo anno.

Da semplice comparsa, a pedina imprevedibile, schierato in momenti clou, nella passata stagione.

Un giovane di prospettiva e d’assoluto interesse nazionale pronto a “strappare” minuti e gol.