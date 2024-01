Calcio a 5: Polisportiva Futura, voglia di riscatto contro la Lazio

Il pubblico del Palattinà può essere il viatico. La ricetta per dimenticare immediatamente le amarezze sportive subite nella duplice partita in Puglia, prima in campionato in casa della Defender Giovinazzo e successivamente in Coppa Italia in casa del Manfredonia.

La Futura vuole ricaricarsi e vincere, riprendendo il discorso blasonato ottenuto dopo aver fermato addirittura la capolista Benevento.

Mister Fiorenza chiede la massima concentrazione ed è pronto per affrontare Ss Lazio: non un nome qualsiasi.

La squadra capitolina fu l’avversario nel Playoff promozione nella passata stagione, con l’A2 Elite già in tasca sognando la massima serie.

Grande voglia di riscattarsi dopo quel risultato ed anche, dopo il risultato subito nella gara di andata, tra tanti punti interrogativi con un uno a zero a favore dei biancocelesti che ancora brucia.

I capitolini veleggiano al terzo posto in classifica a quota ventisei punti accanto alla As Roma: Futura attualmente settima in solitudine a quota ventuno.

Ospiti reduci dalla ghiotta vittoria 5-2 con Cesena e precedentemente dalla sconfitta 4 a 2 subita a Manfredonia.

Chilelli è il pivot da tener d’occhio alla corte di Mister Medici.

Confermato tutto il nucleo della passata stagione accanto al Capitano Lupi che ha perso l’estro del forte Dominguez in estate.

In porta c’è l’estremo difensore nazionale finlandese Antici Koivmaki.

Mirko Medici, il brasiliano Gedson ex Lido di Ostia ed i giovani Pezzin e Capponi sono gli uomini da tener d’occhio.

Dunque, motivazioni al massimo per i gialloblu che lanciano la sfida.

Si cambia orario, ma solo per questa volta.

Si gioca sabato 27 novembre alle ore 18 al Palattinà.

Arbitrano i signori Denis Prekaj di Treviglio, Marco Lupo di Palermo con Giuseppe Cuneo di Soverato al cronometro.