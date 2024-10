Calcio a 5: si è riunita la Polisportiva Futura. Adesso tocca anche alla Scuola Calcio

Grande entusiasmo in vista dell’undicesima stagione in un campionato nazionale

Carichi, con voglia di fare bene e proporsi con outsider nel prossimo campionato che si va ad aprire. Si è riunita la Polisportiva Futura.

Nel tardo pomeriggio del 2 settembre 2024, i ragazzi giallo-blu, dopo un breve ma significativo colloquio con la proprietà, il patron Nino Mallamaci, il Presidente Pasquale Cogliandro, il vicepresidente Filiberto Mallamaci, supportato dalla Dirigenza presente al completo, hanno iniziato i lavori della nuova stagione.

Grande entusiasmo in vista dell’undicesima stagione in un campionato nazionale, la quarta consecutiva in A, la seconda di seguito in A2 Elite, il secondo gradino più alto d’Italia.

A seguire, i mister Humberto Honorio e Tonino Martino hanno parlato al gruppo squadra. Presenti tutti, vecchi e nuovi volti con qualche intrigante new entry che vi presenteremo strada facendo.

I lavori, sotto gli occhi attenti del Direttore Tecnico Angelo Saccà e del nuovo Team Manager, Pasquale Casciano, sono proseguiti con i carichi programmati, relativi al lavoro fisico, curati da Francesco De Stefano.

Oggi, si continuerà, in vista dei prossimi impegni d’amichevole ed allenamenti rinforzati correlati.

Martedì 3 settembre, alle ore 16,30, sempre al Palattinà, invece, inizierà l’attività della Scuola Calcio dopo le grandissime soddisfazioni degli ultimi anni e grazie all’impegno dei mister Jean Carlos Cividini, Eriel Pizetta ed Antonio Pannuti, coordinati dal Responsabile tecnico Leandro Latella.

Numeri in crescita e voglia di far bene, giorno dopo giorno: ricordiamo che alle ore 16:30(fino alle ore 18)., sarà tempo di “start” con l’Open Day aperto ai nuovi calcettisti(nati dal 2013 al 2020), lo stesso continuerà anche giorno 5 settembre ai medesimi orari.