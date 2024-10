Calcio a 5 – La Royal fa tris, arriva la forte portoghese Lavado

Terzo arrivo in casa-Royal dopo Radu e Fakaros: alla società del presidente Mazzocca ecco la laterale/centrale portoghese Catarina Rute Lavado Marques. Venticinque anni il prossimo 29 agosto, Lavado ha giocato 5 anni in Portogallo con Benfica de Alcochete e Miratejo, quindi in Italia con Vis Fondi e CF Pelletterie Scandicci, sempre in A2. “Obiettivi? Intanto il primo quello di aiutare la squadra a fare qualcosa di bello questa stagione – spiega la portoghese -, la società è reduce da una stagione che non è andata molto bene, per cui nella prossima dovremo lavorare molto e fare vedere che il Royal Lamezia ancora è viva. Per questo invito i tifosi a seguirci ogni domenica perché il loro supporto sarà importante per raggiungere gli obiettivi della stagione”. Per il buon esito della trattativa con Lavado si ringrazia la Worlwide futsal project.

GIRONE. Composti i quattro raggruppamenti di A2, la Royal è stata inserita nel girone D, quello pugliese-campano-lucano formato da: Città di Taranto, Dona Five Fasano, Femminile Molfetta, Futsal Rionero, Venus Lauria, Futsal Irpinia Femminile, Atletic Club Taranto, Futsal Nuceria Femminile, Salernitana, Progetto Sarno Futsal e Woman Futsal Club Grottaglie. I calendari verranno resi noti a Ferragosto.