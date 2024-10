Calcio a 5 U19 – Cataforio, un pareggio che vale il secondo posto

Termina con un pareggio la terza uscita stagionale dell’U19 del Cataforio. Sfida equilibrata in casa del Polistena decisa nella prima frazione, ma con i due portieri Mancuso e Piccolo che si sono superati in più frangenti. All’iniziale vantaggio di Cannatà, in ripartenza dopo numerose occasioni di marca ospite, ha risposto Sarica sul finale di primo tempo.

Cataforio che al termine della terza giornata è solitario al secondo posto con 7 punti. Ha infatti vinto e si è isolato al primo posto il Bisignano (tre vittorie su tre partite), mentre il Rogit, terzo a quota 4 punti, ha riposato e sarà il prossimo avversario dei bianconeri, domenica prossima al “PalaMazzetto”.

Soddisfatto mister Atkinson a fine gara: “Gara bella, tirata, contro una squadra molto fisica e che ha in roster ragazzi validi anche tecnicamente. Possiamo tranquillamente dire che i due portieri sono stati i migliori in campo e, se da una parte, forse meritavamo qualcosa in più noi, dall’altra il pareggio ci può anche stare. Sono contento dei miei ragazzi. Stanno crescendo e stiamo dimostrando di poter imporre il nostro gioco contro chiunque. Questo girone di andata ci servirà maggiormente per conoscere le varie squadre, visto che tutte, compresa la nostra, sono cambiate di molto rispetto alla passata stagione”.