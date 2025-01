Calcio a 5 Under 19: vittoria preziosa per la Polisportiva Futura

Nuovo successo in Under 19 per la Polisportiva Futura. Al Palattinà, i ragazzi di mister De Stefano vincono 3-2 contro la volitiva Ecosistem Lamezia.

Tre punti basilari per la rincorsa alla vetta per i giovani giallo-blu. 2 a 1 nel primo tempo frutto delle giocate di Tripodi e Diano.

Nel secondo periodo arriverà il 3 a 1 a firma Christian Melito che andrà ad allontanare gli ospiti che firmeranno il gol del 3 a 2 ad un minuto dalla fine.

Tante occasioni da gol per la Futura e buoni auspici per il prosieguo del torneo regionale.

La prossima sfida si giocherà il 2 febbraio in casa del Soverato Futsal.