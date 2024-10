Calcio a 5 Under 23: big match tra Futura e Pirossigeno

Si rinnova così la sfida che valse la finalissima Under 19 vinta dai reggini

Tempo di sfida appassionante e competitiva nel campionato Under 23. Dopo la bellissima affermazione della prima squadra, con il 4-2 sull’A.S. Roma, la squadra si prepara per la prima trasferta dell’anno a Ortona, sul campo del Tombesi.

La selezione giovanile, partita molto bene, ha ottenuto, invece, due vittorie consecutive. Dopo aver vinto lo spareggio per l’accesso ai gironi in casa del Messina e la prima vittoria sul campo del Soverato Futsal, i ragazzi di mister De Stefano sono pronti a scendere in campo di nuovo.

Il big match

Stasera alle ore 19, al Palattinà, sarà tempo di big match per i gialloblu che sfideranno la quotata Pirossigeno Cosenza.

Si rinnova così la sfida che valse la finalissima Under 19, vinta da Squillaci e compagni nella passata stagione. Capitan Falcone e i suoi proveranno a dire la loro in casa contro i rossoblu, un team preparato e pronto alla sfida.