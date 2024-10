Calcio a 5 – Verdiana Polizzi è il settimo arrivo

La Royal Team Lamezia è lieta di annunciare il settimo ingaggio per la nuova stagione: si tratta della centrale difensiva Verdiana Polizzi. Nativa di Vittoria, lo scorso 19 aprile ha compiuto 23 anni. Già diverse esperienze nonostante la giovane età per Polizzi: 4 anni nel Vittoria Sporting di cui 2 in A2 e altrettanti di serie C regionale. Poi Olimpia Zafferana in A2 e infine la passata stagione nel Calatini Calcio 5 (C) di Caltagirone. Durante i campionati di serie C selezionata anche per tre Rappresentative Regionali e due volte arrivata in finale con la Sicilia. “Obiettivi? Sicuramente arrivo con grande ambizione, come del resto è ambiziosa la stessa Royal Team e tutta la società. Sarebbe un sogno vincere il campionato e disputare la final eight. D’altronde finora la Royal ha sempre fatto bene, l’ho seguita sempre in questi anni ed è sempre stata una squadra altamente competitiva, me ne sono accorta anche giocandoci contro diverse volte col Vittoria. Certo la prossima A2 sarà molto difficile e ogni partita dovrà essere giocata come una finale”.

Dunque Polizzi segue gli arrivi di Radu, Fakaros, Lavado, Valladeres, Moreno e Serrano.

COPPA DIVISIONE. Fissato il primo impegno della nuova stagione: il 15 settembre in scena il primo turno del nuovo trofeo voluto dalla Divisione Calcio a 5 con la Royal Team che ospiterà (si spera al PalaSparti) il Futsal Rionero. La vincente sempre in casa il 29 settembre contro la vincente di Lauria-Bisceglie.