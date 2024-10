Calcio a 5 – Amichevole di lusso del Bovalino contro il Magic Crati Bisignano

Si è svolta presso il “Pala La Cava” di Bovalino (Rc), l’amichevole tra il Magic Crati Futsal Bisignano (Serie A2) ed il Bovalino Calcio a 5 (Serie B). In campo, nonostante la differenza di categoria apparsa per la verità evidente, i ragazzi di mister Venanzi non hanno sfigurato ed hanno, anzi, sfoderato una prestazione notevole sia sotto l’aspetto fisico che tattico con belle trame di gioco.

Le due formazioni non erano al completo, vuoi per qualche leggero infortunio o perché ancora privi di qualche elemento non ancora utilmente inserito in rosa. Per la cronaca la partita è terminata 4 a 2 a favore degli ospiti, il risultato non è stato mai in discussione ma gli amaranto hanno venduto cara la pelle portandosi sempre sotto porta ed insidiando di continuo il portiere ospite con belle trame di gioco e con veloci ripartenze.

Al termine dell’incontro, saluti cordiali tra le due squadre con il caloroso e reciproco in bocca al lupo per i rispettivi campionati. Per i padroni di casa, già sabato prossimo o domenica (l’ufficialità della data di svolgimento ancora non è certa), arriva il primo impegno ufficiale, infatti, al Pala La Cava arriva la Polisportiva Futura per il turno casalingo di Coppa Divisione. Nel frattempo continuano e si intensificano gli allenamenti, con doppie sedute di lavoro che hanno lo scopo di favorire ancor più l’amalgama tra vecchi e nuovi atleti.