Calcio a 5 – Amichevole di lusso per il Bovalino

Continua senza sosta la preparazione atletica del Bovalino calcio a 5 in vista dell’inizio del campionato nazionale di serie B-girone H che partirà, il prossimo 5 ottobre 2019, con l’esordio interno contro la Pol. Nuova Pro Nissa. Gli amaranto affronteranno per la prima volta un campionato nazionale di serie B, torneo che si prospetta già molto avvincente e combattuto, per questo lo staff tecnico non sta lasciando nulla d’intentato sottoponendo la rosa della squadra, anche se ancora incompleta per gli arrivi posticipati di Pavone, Scervino e Alvarito Crespo, a tanto lavoro sia atletico che tattico. La prima uscita ufficiale della stagione avverrà in casa, presso il Pala La Cava, il prossimo 14 settembre 2019 in Coppa di Divisione contro la Polisportiva Futura.

Nel frattempo si intensificano le amichevoli che servono a mister Venanzi per far quadrare il cerchio, dopo la sgambatura contro la Zefhir Reggio RC terminata con il risultato di 8 a 1 per gli amaranto, ora si prospetta un impegno di assoluto rilievo e prestigio che lo staff dirigenziale è riuscito ad organizzare per regalare a Bovalino un palcoscenico di tutto rispetto ed una sfida che entusiasmerà, senz’altro il popolo amaranto, infatti, sabato prossimo 7/09/2019 presso il Pala La Cava, con inizio alle ore 16, si svolgerà l’amichevole tra il Bovalino Calcio a 5 e la Magic Crati Futsal Bisignano, squadra di serie A2 che l’anno scorso ha dominato il campionato di serie B nel suo girone, questa dovrebbe essere l’ultima amichevole pre regular season prima dell’inizio ufficiale della stagione sportiva 2019/2020.