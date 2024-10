Calcio a 5 – Cataforio, rimonta da urlo! Sammichele al tappeto, vittoria storica

Il Cataforio risponde presente al primo storico appuntamento in A2 davanti al proprio pubblico. Non inganni il punteggio finale contro il positivo Sammichele, uscito sconfitto dal PalaBotteghelle più per meriti degli avversari che per demeriti propri.

Dopo un’iniziale fase di studio il primo squillo è di Scheleski che colpisce la traversa in avvio. Risposta ospite con Da Silva che trova la deviazione di Labate sulla sua stessa rimessa laterale e pallone che con uno strano rimbalzo colpisce il palo. Ancora Da Silva impegna Parisi su punizione, poi è Bertoli che fa gridare al gol, incocciando la traversa interna e la linea. Bianconeri che reagiscono, Cilione serve un gran pallone a Scopelliti che spara alto, mentre a metà tempo, Scheleski trova attento Bertoli. A 12’32” il punteggio si sblocca con la percussione centrale di Gheno. Immediata risposta del Cataforio col destro al volo di Durante dopo 18”. Poi è ancora Sammichele, Da Silva la risolve in mischia. Sembrerebbe una mazzata per i ragazzi di Praticò, ma proprio qui arriva la svolta. Bertoli chiude a doppia mandata con sei interventi e nel miglior momento dei locali, arriva il lob di Fernandes che fa 3-1. Lo stesso però, colpirà con il braccio in area di rigore. Ammonizione e penalty trasformato da Creaco (che batte il 2004 Fanizzi il quale nella prima giornata ha neutralizzato un tiro dal dischetto). Reggini galvanizzati e Scheleski trova l’angolino per il 3-3. Gli episodi sorridono al Cataforio che ha comunque il merito di volgerli a proprio favore. Contropiede, Durante passa il pallone e scatta, ma viene ostruito da Fernades a palla lontana. Secondo giallo, espulsione e tiro libero a dodici secondi dall’intervallo per la squadra bianconera, fallito però da Scheleski (parata di Bertoli).

La ripresa si apre con il Sammichele in inferiorità numerica e il Cataforio non si fa trovare impreparato e con Creaco trova il primo vantaggio nel match. Gli farà subito seguito Labate che deposita a porta vuota dopo una straordinaria azione in solitaria di Durante che serve l’assist al compagno. Lippoli avanza Bertoli, si gioca in cinque di movimento. Proprio Bertoli calcia di sinistro e trova la respinta di Parisi, poi è Creaco che fa una magia e colpisce un altro palo. Ci sarà tempo per il calcettista ex Augusta di trovare ancora un’altra volta la rete, per la meritata tripletta, davvero pregevole. Sul lancio lungo con le mani di Parisi, controllo con la coscia, tocco di petto e semi-rovesciata che batte l’incolpevole Bertoli. A 3′ dalla fine scorrono i titoli di coda sul match che regala però ancora un’altra emozione. Il classe 2003 Attinà, entrato in campo da pochi istanti, recupera un pallone, avvia la ripartenza tre contro uno e capitalizza sull’assist di Durante, bagnando con il gol il suo esordio in A2.

Primi tre punti e prima vittoria stagionale per i reggini che certamente giovani sotto il profilo del morale. Sammichele invece che resta a quota zero dopo due giornate disputate.

CATAFORIO-SAMMICHELE 7-3 (3-3 p.t.)

CATAFORIO: Parisi, Scopelliti, Durante, Scheleski, Martino, Labate, Cilione, Giriolo, Creaco, Attinà, G. Laganà, Mancuso. All. Praticò

SAMMICHELE: Bertoli, Console, Rodrigo, Gheno, Robson Fernandes, Chimenti, Notarnicola, Manelli, Pisanti, Fanizzi, Guagnano. All. Lippolis

MARCATORI: 14′ p.t. Gheno (S), 15′ Durante (C), 16′ Rodrigo (S), 18′ Robson Fernandes (S), 19′ rig. Creaco (C), 19’10” Scheleski (C), 1’30” s.t. Creaco (C), 2’00” Labate (C), 18′ Creaco (C), 19’35” Attinà (C)

ARBITRI: Gianpiero Cafaro (Sala Consilina), Michele Iannone (Nocera Inferiore) CRONO: Giuseppe Cundò (Soverato)

NOTE: al 19’51” Scheleski (C) fallisce un tiro libero, parato da Bertoli (S). Ammoniti: Gheno (S), Durante (C), Rodrigo (S). Espulso: al 19’50” espulso Robson Fernandes (S) per doppia ammonizione