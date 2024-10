Calcio a 5 – Cataforio, Under in evidenza nel test contro la Maestrelli

Seconda amichevole della preseason per il Cataforio che ha affrontato la Maestrelli, squadra che disputerà il campionato di C1 reggina.

Punteggio finale 8-0 in favore dei bianconeri che chiudono la prima frazione sul 3-0, in virtù delle segnature di Scheleski, Durante (aggregatosi al gruppo) e Creaco. Nella ripresa poi, dopo il poker di Scheleski, si scatenano anche gli under Attinà, classe 2002, e Gregorio Laganà, classe 2000: un gol per il primo, due per il secondo. Grande prova per entrambi i componenti dell’Under 19, integrati in prima squadra. A chiudere i conti ci pensa nuovamente Creaco.

Mister Praticò ha così commentato a fine gara- “Questa volta l’approccio iniziale è stato ottimo e lo abbiamo mantenuto nel modo corretto, per tutto l’arco dell’amichevole. Poche sono state le disattenzioni difensive e di questo sono ancora più soddisfatto, visto che abbiamo lavorato tanto sulla fase di non possesso. Anche con il pallone tra i piedi abbiamo fatto vedere qualcosa di interessate, ma c’è ancora da migliorare e lo faremo nei giorni a seguire. I nostri Under? Felicissimo per come hanno interpretato la gara, per i loro gol e per come si sono espressi in campo. Non è neanche facile viste le gerarchie che hanno davanti, ma si sono fatti trovare pronti quando chiamati in causa. Essere inseriti in prima squadra sarà importantissimo per il proseguimento del loro percorso di crescita”.

L’Asd Cataforio ringrazia inoltre gli amici della Maestrelli, per la presenza e la partecipazione alla seduta di allenamento congiunto.