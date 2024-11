Calcio: mega squalifica per l’ex Reggina Kremenovic

Il difensore è in forza all'Acireale. Al Granillo in Coppa Italia ha fatto gol agli amaranto

L’Acireale naviga in bruttissime acque, una squadra costruita per disputare un campionato tranquillo e che oggi, invece, si trova nei bassifondi della classifica con i problemi che ne conseguono. In occasione dell’ultimo match giocato, quello perso a Paternò, protagonista in negativo Kremenovic e mano pesantissima per lui da parte del Giudice Sportivo:

Leggi anche

SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE – KREMENOVIC MILAN (CITTÀ DI ACIREALE 1946) “Per avere, al termine della gara, portato per quattro volte la mano al petto del Direttore di gara rivolgendo al suo indirizzo espressioni irriguardose“.

Leggi anche

Si ricorda che la squadra siciliana scenderà in campo questo pomeriggio per il recupero della sfida contro la Vibonese.