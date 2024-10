Calcio – Per il DS Angelozzi il Bari è fortissimo, la Reggina squadra di altissimo livello

Desta sempre più interesse il campionato di serie C, in modo particolare il girone C dove sono concentrate molte squadre importanti e società blasonate, che lotteranno per un solo posto, il primo, che consentirà la promozione diretta in serie B. In altra pagina di giornale abbiamo letto il parere dell’ex Davide Dionigi, mentre a tuttobari.com ha parlato l’attuale DS dello Spezia Guido Angelozzi ex Bari: “Nonostante una squadra fortissima, ovviamente, le difficoltà sono dietro l’angolo e potrebbero presentarsi. Il Bari dovrà confrontarsi con squadre forti come Catania, Reggina, Catanzaro e Ternana: vedo cinque squadre di altissimo livello ed a questi livelli, oltre alla rosa, subentrano tantissimi fattori e componenti che determinano le sorti di un campionato”.

Leggi anche

Leggi anche