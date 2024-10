L’ex Dionigi indica il Bari favorito e mette la Reggina tra le pretendenti

"Necessari calciatori e tecnici in grado di comprendere le insidie della serie C"

L’ex centravanti ed allenatore della Reggina Davide Dionigi, ha parlato ai microfoni di zonacalcio.net del prossimo campionato di serie C ed in maniera specifica proprio del girone in cui milita la Reggina, mettendo in testa il Bari, ma invitando la società pugliese a fare attenzione alla numerosa concorrenza: “Il Bari è ovviamente la squadra candidata alla vittoria finale, ma deve fare attenzione a Catanzaro, Catania, Reggina, Ternana e Teramo.

Il campionato di serie C è particolare, è un contesto a parte dove sono necessari calciatori e tecnici in grado di comprendere le insidie che nasconde una categoria del genere. Il Bari parte con i favori del pronostico ma deve calarsi immediatamente nella mentalità che contraddistingue la serie C”.

Leggi anche

Leggi anche