Reggina, saluta Kirwan e Taibi ne prende altri due

L’uscita a sorpresa di Niko Kirwan ed il prossimo arrivo di Gabriele Rolando, hanno stravolto totalmente gli scenari per quello che riguarda la fascia destra. Si era partiti con l’ex Laverone pronto ad indossare nuovamente la casacca amaranto, il tentennamento del calciatore ha portato ad una immediata soluzione alternativa quindi Rolando, fino alla improvvisa cessione di Kirwan alla Reggiana, ma non solo.

Nelle prossime ore la Reggina dovrebbe ufficializzare anche il secondo esterno destro, già conosciuto da Mimmo Toscano ed anche dai tifosi, visto il periodo di prova che lo ha visto protagonista per tutta la prima parte di ritiro. Parliamo di Garufo, classe87, giocatore di una certa importanza soprattutto per una categoria come la serie C, esperto in promozioni avendone conquistate ben tre, una delle quali proprio con Mimmo Toscano al Novara. Ha indossato anche le maglie di Parma e Trapani.

Leggi anche

Leggi anche