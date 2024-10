Reggina, operazione in uscita a sorpresa. Kirwan all’altra Reggio

Si cercava una alternativa a Niko Kirwan sulla corsia di destra, in realtà l’arrivo di Gabriele Rolando rappresenta oggi l’unico elemento che andrà ad occupare quella zona di campo. Operazione in uscita a sorpresa per la Reggina che ha portato alla cessione del classe 95 alla Reggiana. Ufficializzato da poco il trasferimento con una trattativa maturata negli ultimi giorni e chiuso in brevissimo tempo.

Con la Reggina Niko Kirwan ha collezionato 36 presenze, realizzando una rete.

