Reggina, è il giorno di Alberto De Francesco

Torna a vestire quella maglia che qualche anno addietro gli ha dato l’opportunità di mettere in evidenza tutte le sue qualità, tanto da consentirgli il salto di categoria, da lui parecchio desiderato.

E francamente in pochi immaginavano adesso un ritorno alla Reggina per Alberto De Francesco, centrocampista completo reduce da una esperienza con la maglia dello Spezia, squadra con la quale non ha fatto moltissime presenze, 17 in una stagione e mezza e due gol.

57 quelle in maglia amaranto e 5 reti, arrivato alla Reggina nella prima stagione di serie C, voluto fortemente dall’allora DG Gabriele Martino e riportato in riva allo stretto dal Ds Taibi. Questo pomeriggio arriverà a Reggio Calabria e da domani si unità al gruppo dei nuovi compagni a circa una settimana dall’inizio della stagione.

Ha ricoperto tutti i ruoli sulla linea mediana del campo, staremo a vedere quale sarà la collocazione che gli troverà mister Toscano, in un reparto dove ci sono già giocatori come De Rose, Sounas, Bianchi, Paolucci e Salandria. In organico ma fuori dal progetto anche Zibert e Marino.

