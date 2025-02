‘Il calcio è Arte, Gruppo Red: ‘Con questo grande evento Reggio protagonista, in campo come Capitale della Cultura’

“La scelta strategica di abbinare una mostra permanente con i cimeli del calcio mondiale a un ciclo sistemico di conferenze con i più grandi campioni dello sport nazionale si traduce in una vetrina per l’intera città e l’intera regione che diventa anche attrattiva per il calendario di eventi che si vuole offrire“. Ad affermarlo in un comunicato stampa sono il Vicesindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace e i consiglieri comunali del Gruppo RED, Antonino Castorina e Filippo Burrone.

“Dopo Braida, Donadoni, Tassotti e Capello – affermano i consiglieri del Gruppo RED – la presenza di Zambrotta e Cabrini rafforza l’idea di una città che può essere attrattiva e centrale anche per il turismo sportivo e che andrà a completarsi con l’ulteriore tassello della presenza della nazionale di basket nei prossimi giorni, e con altre conferenze nate grazie all’intesa tra il Comune di Reggio Calabria, la Città Metropolitana e la World Football Collection“.

“La nostra idea di città – concludono i consiglieri Versace, Castorina e Burrone – è quella di essere attrattivi e protagonisti, offrendo un’immagine diversa nell’ottica di ottenere il titolo di Capitale della Cultura”.