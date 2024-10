Calcio – Arriva un attaccante argentino per la Palmese

Con l’esordio in campionato fissato per domani sul campo dell’Acireale, la Palmese è pronta a ripartire per una nuova stagione. Alla vigilia del match la società annuncia un altro colpo in entrata:

“La società U.S.C. Palmese 1912 comunica con estremo piacere di essersi assicurata, per la prossima stagione di Serie D, le prestazioni sportive dell’attaccante argentino Spada Suarez Patricio Ivan”.