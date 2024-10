Calcio, Bandecchi: ‘In Belgio chiudono, in Italia qualche ministro ci prende per c….’

Torna a parlare il presidente della Ternana Stefano Bandecchi. Lo fa come sempre attraverso il proprio profilo Instagram, attaccando chi continua ad insistere sulla possibilità di riprendere la stagione:

“Finalmente qualcuno che ha più coraggio qualche decisione l’ha presa. Avete visto? In Belgio si assegna il titolo, in Belgio il campionato di calcio è finito, perchè da quelle parti hanno capito come si sta al mondo.

Inutile continuare a fare gli scemini quando in giro la situazione è mostruosa. Mi risulta invece che altri ministri abbiano annunciato che a maggio andremo a giocare al calcio, è una figata questa, deve essere una persona che conosce direttamente il capobanda del coronavirus. Io credo che se a maggio finisce tutto me ne vado in vacanza, perchè onestamente di tutto queste cose sciocchine inizio un pò a stancarmi e non mi sembra neppure molto intelligente continuare a raccontare “frescacce” a questo popolo che, o viene preso per coglione o comunque viene trattato da coglione”.