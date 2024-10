Calcio: furia Bandecchi su Gravina e la Juventus. Un passaggio anche sulla Reggina

E’ il solito Bandecchi, diretto e senza mezzi termini. Il presidente della Ternana adesso anche sindaco della città di Terni è intervenuto ai microfoni di TvPlay con dichiarazioni riprese da più parti, attaccando duramente il presidente Gravina (“Ha detto qualcosa di gravissimo per un uomo con una carica come la sua in merito alla questione patteggiamento”) e la Juventus (“Ha rubato, le indagini dicono questo”). Poi un passaggio anche sul mondo del calcio ed uno spazio dedicato anche alla Reggina:

“Il mondo del calcio deve allinearsi di più con le problematiche di tutti i giorni. Io voglio bene ai tifosi della Reggina, ma il Chievo aveva una situazione simile ed è stato fatto fallire. Una riforma della giustizia sportiva sarebbe il minimo, deve sparire e riallinearsi con la giustizia normale. Il Chievo è stato mandato a casa, la Reggina ha giocato i playoff con irregolarità simili, non si può cambiare idea ogni giorno. Lo sport deve adattarsi alla giustizia regolare, se è dimostrato che hai rubato vai in galera, punto e basta. Il mondo del calcio continuo a capirlo poco, la Juventus ha debiti incredibili come Milan e Inter, è un mondo che fa vivere molto bene calciatori, allenatori, ma poi massacra i presidenti. La Serie A prende molto più denaro di noi e ci sono discussioni incredibili tra A e B, in B abbiamo spese incredibili e infatti chi sale in A poco dopo scende, non c’è molto dialogo ad oggi“.