Calcio, Baumgartner: ‘Reggina ai play off? Invenzione pura’

La discussione è sempre aperta dopo gli annunci venuti fuori dal Consiglio Federale. Dalle nostre parti ha fatto parecchio discutere una ipotesi venuta fuori e pubblicata da Gazzetta dello Sport che ha messo dentro la Reggina in una griglia play off nel caso in cui non si potesse dare seguito alla stagione regolare.

E’ intervenuto a “Buongiorno Reggina” il presidente del Sud Tirol e consigliere federale Walter Baumgartner: “E’ stato un Consiglio Federale in cui si è deciso come tutti sapete di provare a far ripartire oltre che la serie A e la B anche la serie C. Su come e quando lo capiremo i primi di giugno (dovrebbe essere giorno 3), quando vi sarà il prossimo Consiglio Federale. C’è da stabilire il protocollo sanitario da applicare, la possibile data di partenza.

Fermo restando che, per quello che ci riguarda, la serie C non ha alcun presupposto per ricominciare, lo è stato detto in Assemblea con una votazione quasi unanime e ribadito più volte. Tantissime società non avranno la forza economica per farlo. In consiglio federale si è parlato di nuovi format, ma assolutamente no di un coinvolgimento di Monza, Vicenza e Reggina nel caso in cui non si potesse riprendere regolarmente la stagione. Ho letto anche io sui giornali, è una invenzione.