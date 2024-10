Calcio Berretti: Bellissimo match tra Catanzaro e Reggina

E’ un rocambolesco 5-4 il punteggio maturato in quel di Catanzaro tra i padroni di casa e i ragazzi di mister Assumma. Le reti di marca amaranto portano la firma di Domanico (doppietta), Arigò e Bezzon. Di seguito il tabellino della gara:

BERRETTI GIRONE F, 9ª GIORNATA

CATANZARO-REGGINA 5-4

Marcatori: 2′, 57′ Furina (C), 31′ Ferrara (C), 33′ Arigò (R), 40′, 68′ Domanico (R), 51′ Bezzon (R), 67′ Cusumano (C), Mercurio (C).

Catanzaro: Moschella, Maceri (65′ Mercurio), Brugnano, Messina, Iania (52′ Alfieri), Siracusa (75′ Pitale), Platì, Ferrara (52′ Bolognino), Furina, Schimmenti (46′ Cusumano), Cristiano. A disposizione: Camastra, Gualtieri, Ferraina, Napoli, Arena, Armignacca, Arcuri. Allenatore: Giampà.

Reggina: Lofaro, Nemia, Criaco, Bezzon (55′ Sgrò), Scalise, Rechichi, Magnavita, Arigò, Domanico (75′ Barbarossa), Coccia, Guerrisi (75′ Verteramo). A disposizione: Tomo, Misiti, Rao, Mazzeo, Pellicanò, Amorelli, Verso, Ambrogio, Bongani. Allenatore: Assumma.

Arbitro: Maurizio Cipolla di Cosenza (Andrea Achille Pallone di Cosenza e Vincenzo Di Santo di Paola)