Calcio: Boca Nuova Melito inarrestabile, arriva il terzo rinforzo

Il Boca Nuova Melito aggiunge un altro tassello al mosaico della stagione 2020/2021, ufficializzando l’ingaggio di Luigi Tripodi, centrocampista classe ’96 con alle spalle esperienze importanti anche in categorie superiori e all’estero.

Tripodi conosce bene mister Laface grazie alla precedente avventura insieme al Brancaleone, sempre in Eccellenza, quando giovanissimo contribuì alla salvezza del club ionico. Interno di centrocampo, ha militato nei settori giovanili di Reggina e Hinterreggio; con quest’ultima ha anche debuttato in Serie D, categoria affrontata nuovamente con la maglia della Lupa Roma. In Eccellenza, oltre che nel Brancaleone, ha militato anche nel Gallico Catona in tempi più recenti. Tripodi vanta anche un’esperienza in Svizzera con lo Sport Club Zofingen, compagine ultracentenaria con la quale ha partecipato al campionato di 1^ Lega, la quarta serie elvetica.

A Luigi diamo il benvenuto al Boca Nuova Melito ADMO!