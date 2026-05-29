Calcio, Bocale e Pellaro: le precisazioni sulle interlocuzioni in corso. Il comunicato
"Qualsiasi comunicazione relativa al futuro societario e sportivo del club, verrà diffuso esclusivamente attraverso i canali ufficiali della società biancorossa"
29 Maggio 2026 - 10:53 | Comunicato
Il Bocale Calcio Admo, in merito al video diffuso nelle scorse ore dal presidente della Pro Pellaro, Salvatore D’Aleo, precisa che quanto espresso rappresenta, allo stato attuale, una visione e una posizione maturata nell’ambito della società bianconera.
Il club biancorosso conferma l’esistenza di interlocuzioni tra le parti e di un dialogo avviato con spirito costruttivo, finalizzato a valutare eventuali prospettive comuni per il futuro del calcio nei territori di Bocale e Pellaro. Tuttavia, ad oggi, non esiste alcuna ufficialità definitiva né alcun passaggio formalmente completato.
Si tratta di una situazione che richiede ancora approfondimenti, verifiche e valutazioni attente sotto diversi aspetti, sportivi, societari e organizzativi, affinché ogni eventuale scelta possa essere intrapresa con la massima serietà, responsabilità e chiarezza.
Il Bocale Calcio Admo ribadisce inoltre che ogni eventuale aggiornamento riguardante il progetto, così come qualsiasi comunicazione ufficiale relativa al futuro societario e sportivo del club, verrà diffuso esclusivamente attraverso i canali ufficiali della società biancorossa.
La società continuerà a lavorare con equilibrio, attenzione e senso di responsabilità, nell’interesse del territorio, dei tifosi e dell’intero ambiente sportivo.
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