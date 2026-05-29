Calcio, Bocale e Pellaro: le precisazioni sulle interlocuzioni in corso. Il comunicato

"Qualsiasi comunicazione relativa al futuro societario e sportivo del club, verrà diffuso esclusivamente attraverso i canali ufficiali della società biancorossa"

Il Bocale Calcio Admo, in merito al video diffuso nelle scorse ore dal presidente della Pro Pellaro, Salvatore D’Aleo, precisa che quanto espresso rappresenta, allo stato attuale, una visione e una posizione maturata nell’ambito della società bianconera.

Il club biancorosso conferma l’esistenza di interlocuzioni tra le parti e di un dialogo avviato con spirito costruttivo, finalizzato a valutare eventuali prospettive comuni per il futuro del calcio nei territori di Bocale e Pellaro. Tuttavia, ad oggi, non esiste alcuna ufficialità definitiva né alcun passaggio formalmente completato.

Si tratta di una situazione che richiede ancora approfondimenti, verifiche e valutazioni attente sotto diversi aspetti, sportivi, societari e organizzativi, affinché ogni eventuale scelta possa essere intrapresa con la massima serietà, responsabilità e chiarezza.

Il Bocale Calcio Admo ribadisce inoltre che ogni eventuale aggiornamento riguardante il progetto, così come qualsiasi comunicazione ufficiale relativa al futuro societario e sportivo del club, verrà diffuso esclusivamente attraverso i canali ufficiali della società biancorossa.

La società continuerà a lavorare con equilibrio, attenzione e senso di responsabilità, nell’interesse del territorio, dei tifosi e dell’intero ambiente sportivo.