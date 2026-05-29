Finalissima play off, Monza-Catanzaro: la serie A in una notte

Stasera alle ore 20,00, la gara di ritorno della finale play off tra Monza e Catanzaro. Si parte dallo 0-2 della partita di andata e quindi con i padroni di casa favoriti.

“Non sarà soltanto una finale playoff: sarà un evento totale, un appuntamento destinato a fermare il tempo e capace di trasformare l’U-Power Stadium in un’arena che accende la passione di milioni di tifosi.

L’ultimo atto della stagione della Serie BKT sarà raccontato con una copertura straordinaria, pensata per coinvolgere il pubblico dentro e fuori dallo stadio. La gara sarà trasmessa in diretta pay su DAZN e su Sky Sport (disponibile in streaming anche su NOW), con studi dedicati rispettivamente dalle 19,15 e dalle 19,30, inviati a bordo campo, interviste e contenuti esclusivi per accompagnare ogni istante dell’avvicinamento al match. La finale sarà inoltre disponibile su Prime Video e OneFootball TV, raggiungendo nuovamente 151 Paesi nel mondo e confermando la dimensione sempre più internazionale della Serie BKT. In Italia, l’evento sarà trasmesso anche in chiaro su TV8, permettendo a tutti gli appassionati di vivere una serata che si preannuncia memorabile.

Dopo il tutto esaurito registrato nella finale d’andata al Ceravolo, anche l’U-Power Stadium si prepara a un sold out che renderà l’atmosfera ancora più travolgente. 17.102 tifosi attesi coloreranno gli spalti in una notte di passione assoluta, mentre una produzione televisiva evoluta e immersiva racconterà ogni emozione con riprese aeree, camere bordocampo e contenuti innovativi generati attraverso i Meta Glasses by Oakley.

Monza-Catanzaro sarà molto più di una partita. Sarà una notte di emozioni condivise, uno spettacolo sportivo e popolare capace di unire pubblico, tifosi e territori in un unico grande racconto. Si riparte dai due gol di vantaggio dei brianzoli, con il Catanzaro chiamato a un’impresa che sarebbe memorabile. Novanta minuti per conquistare l’ambita Serie A. Novanta minuti per scrivere una nuova pagina di storia della Serie BKT”.

fonte: legab.it