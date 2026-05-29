Puliservice a caccia della B2: Scibilia carica la squadra in vista della finalissima contro Rossano

Conto alla rovescia per l’atto decisivo. Sabato 30 maggio alle ore 19 al PalaCSI di Gallina, la Puliservice scenderà in campo per gara 3 della finale playoff contro Rossano, con un solo obiettivo: conquistare l’accesso alla serie B2. A poche ore dal fischio d’inizio, è Giulia Scibilia a fare il punto della situazione, con amarezza per gara 2 ma tanta fiducia nel carattere della squadra.

La trasferta di Rossano non ha regalato le gioie sperate. Dopo la prestazione spettacolare di gara 1, la Puliservice è apparsa spenta e poco incisiva. A spiegare cosa non ha funzionato è proprio una delle protagoniste del team, la giovane palleggiatrice Giulia Scibilia, che senza giri di parole individua l’errore più grave: “Secondo me è mancato il carattere e la voglia di vincere. Noi non siamo state quelle della seconda gara, ma quelle della prima. Speriamo che in gara 3 saremo quelle di gara 1”.

L’appuntamento è per sabato sera, orario delle 19, e la posta in palio è altissima. Scibilia non ha dubbi sul tipo di partita che uscirà dal PalaCSi: “Sarà una bellissima gara e molto combattuta. Entrambe le squadre abbiamo voglia di vincere, abbiamo voglia di conquistare questo campionato. Sarà un’intensa partita. Speriamo che ci sia lo stesso tipo di pubblico, o anche di più, di quello che c’è stato in gara 1”.

Un pensiero speciale, infine, va ai sostenitori che non hanno mai lasciato sola la squadra, nemmeno nella trasferta più complicata. “Ringraziamo tutti i tifosi che sono venuti fino a Rossano – aggiunge Scibilia – sono stati veramente calorosi. Nonostante gli avversari avessero un altro tipo di tifo grandissimo, i nostri si sono fatti valere”.

Ora testa alla finale. La Puliservice sa che non c’è più margine di errore. Il pass per la B2 passa da una sola partita, di cuore, rabbia e qualità.