Calcio – Il Bocale annuncia quattro acquisti per la nuova stagione

Il Bocale Calcio ADMO ufficializza quattro importanti rinforzi, tra centrocampo e attacco in vista della nuova stagione, tutti già a disposizione di mister Filippo Laface.

Porta in dote la sua esperienza e la grande qualità messa in mostra per i campi della Calabria e non solo, il nuovo regista del Bocale: Pietro Candido, classe ’87, reduce da una stagione in Promozione a Bagnara, fa il suo ritorno in Eccellenza dove aveva vestito nelle stagioni precedenti la maglia della Reggiomediterranea, dopo una carriera che lo aveva visto protagonista anche in categorie superiori.

Una carriera vissuta quasi in parallelo per altre due novità biancorosse, gli argentini Matias Colombo, centrocampista offensivo, e Joaquin Serrago, attaccante esterno. Nati entrambi nel 1995 e cresciuti nel settore giovanile del River Plate (non uno qualsiasi), conoscono già bene l’Italia dove giocano da alcune stagioni; insieme hanno militato in Abruzzo con la maglia dell’Avezzano e nell’ultima stagione al Cordenons, formazione dell’Eccellenza friulana che ha chiuso il suo campionato al quinto posto con entrambi i calciatori grandi protagonisti, in particolare Serrago capace di andare in doppia cifra.

La quarta novità riguarda invece un gradito ritorno: Pasquale Gatto, attaccante classe 2001, torna a vestire il biancorosso dopo una stagione in forza alla Reggina, un’esperienza che avrà certamente fatto crescere un ragazzo già grande protagonista due stagioni fa, nella cavalcata che valse il salto in Eccellenza. Due le reti in Prima Squadra per Gatto in quell’annata che lo vide impegnato anche con Juniores e Allievi: a segno in Coppa Italia contro il Gallico Catona e in campionato, il gol da tre punti contro la Bovalinese, una perla fondamentale nella corsa del Bocale verso il trionfo. La stagione 2019/2020 potrebbe essere per lui quella della consacrazione.