Brocchi: ‘Monza, Reggina ed altre hanno portato serietà, pubblicità, interesse’

Dichiarazioni interessanti quelle rilasciate dal tecnico del Monza Cristian Brocchi, a ‘Diretta Mercato’ su 7Gold e riprese da monza-news.it: “E’ un periodo strano e difficile visto che dobbiamo stare chiusi in casa da tanto tempo. Cerchiamo di tenere viva la fiamma della speranza che tutto possa andare bene. Non bisogna essere ipocriti: lo stop, visto ciò che stavamo facendo, lascia l’amaro in bocca.

La speranza è che si possa concludere la stagione, di modo che promozioni e retrocessioni possano essere decise dal campo. Comunque il 75% delle partite è stato giocato ed è un’ottima percentuale per decidere. Quando si può riprendere? Lo deciderà chi sta curando la salute di tutti noi.

Il protocollo sanitario credo sia impossibile sostenerlo per le società di Serie C. Solo in Serie A può essere fatto, già in B si farebbe fatica. Credo ci sono delle persone apposite per capire quali sono le strade giuste da percorrere.

Leggi anche

Il Monza, come altre società, Reggina, Bari, Vicenza, Padova, Novara, Pro Vercelli, Alessandria ed altre ancora, ha portato in Lega Pro serietà, pubblicità e motivi di interesse. Ci sono presidenti-eroi come ricorda sempre Adriano Galliani. Ora ci saranno sicuramente problemi, ma nella gestione del futuro immediato non deve esserci nessuno che mette davanti i propri interessi personali. La Serie C deve continuare a dare gioia ai propri tifosi”.