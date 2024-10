Calcio, Caiata: ‘Reazione esagerata? Se mi dicono che la Reggina ha fatto un grande calcio…’

All’indomani della sfida persa contro la Reggina e delle polemiche scaturite nel post gara, torna sull’argomento il presidente lucano Caiata, intervistato dai colleghi di “Noi del Potenza la trasmissione“:

“L’analisi del giorno dopo e dopo aver rivisto la gara stanotte è identica a quella dell’immediato dopo gara. I primi venti minuti siamo entrati in area cinque o sei volte senza concludere, mentre loro hanno trovato due tiri e due gol. Nel secondo tempo abbiamo giocato solo noi, ho una idea diversa rispetto a tanti altri. La Reggina ha dei grandissimi centravanti capaci di finalizzare, ma alla mia squadra non ho nulla da rimproverare, siamo stati punti oltremodo.

Qualcuno ha detto che il Potenza non ha mai tirato in porta, se riguardate la partita non è così, vedi la conclusione di Emerson, quello di Iuliano, di Longo ribattuto sulla linea. Chi ha i giocatori migliori vince, alcuni di questi hanno fatto la differenza per esempio Corazza, ma sul 2-0 più volte la partita poteva essere riaperta, oltre al doppio rigore a nostro favore non concesso dall’arbitro.

La mia reazione alla domanda di un giornalista di Potenza non è stata esagerata, perchè se mi dicono che la Reggina ha fatto vedere il miglior calcio degli ultimi venti anni io mi arrabbio. Il Potenza in decine di occasioni ha fatto vedere un calcio decisamente migliore, quindi perchè è esagerata la mia reazione? Se non c’è offesa, non ci sarà la reazione. Noi negli ultimi anni abbiamo fatto calcio vero, la Reggina speculare, fermo restando che rimane una grande squadra con grandi giocatori.

Mercoledi sarà un’altra partita, ci auguriamo che gli episodi questa volta siano dalla nostra. Speriamo di non fare nulla e loro tanto, poi con un tiro in porta vincere la partita e magari i giornalisti di Reggio diranno di aver visto nel Potenza il miglior calcio degli ultimi venti anni…”

