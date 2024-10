Reggina ancora protagonista su Sky Sport

La Serie C approda su Sky. Martedì 5 novembre alle ore 17.30 su SkySport24 canale 200 va in onda la rubrica “AREA C“. Un format di trenta minuti interamente dedicato alla serie C con Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti.

In occasione della prima puntata, spazio alla Reggina con l’intervista al tecnico Domenico Toscano. In collegamento da Roma il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli.

