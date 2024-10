Calcio, curiosità: due calciatori amaranto in vetta alla classifica marcatori

Dopo due giornate di campionato, ancora prestissimo, un dato curioso riguarda il gradino più alto della classifica dei cannonieri. A quota due troviamo, tra gli altri, due calciatori amaranto. Se per Menez il dato fa piacere ma potrebbe non sorprendere, stesso discorso non lo si può fare per l’esterno Daniele Liotti, protagonista di una doppietta contro il Pescara. Questi tutti i marcatori della cadetteria:

2 reti: Liotti e Menez (Reggina), Mazzocchi (Reggiana), Vido (Pisa),

1 rete: Caracciolo (Pisa), Ogunseye, Benedetti, D’Urso, Gargiulo, Tsadjout (Cittadella), Moreo e La Mantia (Empoli), Varone e Martinelli (Reggiana), Casasola, Djuric e Tutino (Salernitana), Donnarumma (Brescia), Cavion (Ascoli), Aramu (Venezia), Maistro (Pescara), Cappelletti (Vicenza), Henderson e Mancosu (Lecce), Mogos (Chievo), Diaw (Pordenone), Novakovich e Szyminski (Fronsinone), Salamon (Spal), Buonaiuto (Cremonese).