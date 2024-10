Rientro impegnativo per la Reggina che dopo la sosta di questa settimana, dovrà affrontare in trasferta il quotatissimo Catania. Il match, programmato per le 20.45 di sabato prossimo, avrà copertura televisiva. Infatti, oltre alla solita piattaforma web, sarà l’emittente Sportitalia a trasmettere in chiaro l’incontro.