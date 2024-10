Calcio: Catania, il sogno è Inzaghi, l’obiettivo concreto Mimmo Toscano

La notizia è rimbalzata velocemente su quasi tutti i giornali. Dopo quella frase di Pippo Inzaghi “Catania non si può rifiutare, qualsiasi categoria disputi“, in poco tempo si è immaginato il grande colpo della società etnea, anche rispetto a quelle che sono le ambizioni con l’assegnazione della panchina per la prossima stagione.

Ma nelle ultime ore è sempre più insistente la voce che vede un vero e proprio affondo della facoltosa dirigenza rossoazzurra sul numero uno degli allenatori soprattutto per quello che riguarda i campionati di serie C, il reggino Mimmo Toscano. Nonostante un rinnovo automatico in caso di promozione avvenuta a Cesena, tra la proprietà e il tecnico reggino non sembra si siano trovati gli accordi per proseguire. Anzi, da quello che filtra, nessuno della società dal giorno dei festeggiamenti si è fatto più sentire. Ripetiamo, Mimmo Toscano ha un contratto importante ma la proposta del Catania, il progetto, le ambizioni, la durata e il possibile arrivo del Ds Faggiano, potrebbero spingere mister record ad accettare di ripartire dalla serie C.