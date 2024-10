Calcio – Il Catanzaro ha un nuovo allenatore dopo l’esonero di Auteri

Ha anticipato i tempi il Catanzaro rispetto a quanto si pensava. Intanto esonerando Gaetano Auteri senza aspettare il match di mercoledi contro il Bari e chiamando in panchina un esperto come Gianluca Grassadonia.

Una scelta motivata dal presidente Floriano Noto come inevitabile dopo gli ultimi risultati e dopo che soprattutto contro il Potenza, non si è riusciti ad ottenere quello che si voleva con un gruppo di calciatori che per otto undicesimi era identico a quello della passata stagione. Il Catanzaro, adesso distante dalla vetta di ben sette lunghezze, proverà a ripartire, ma la prima di Grassadonia sarà durissima, dovendo esordire al San Nicola di Bari.