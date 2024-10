Calcio serie C – Altro esonero. Dopo Auteri salta anche Camplone

dopo la batosta subita sul campo della Vibonese, salta un’altra panchina importante in serie C, quella del Catania con Camplone sollevato dall’incarico. Il comunicato della società:

Il Calcio Catania comunica di aver sollevato dai rispettivi incarichi l’allenatore Andrea Camplone, l’allenatore in seconda Maurizio Giovanni Tacchi e l’allenatore dei portieri Marco Onesti: ai tre professionisti, un ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio delle migliori fortune personali e professionali. La conduzione della prima squadra viene provvisoriamente affidata ad Orazio Russo, che dirigerà nel pomeriggio la prima seduta settimanale in vista della sfida al Bisceglie. Con il tecnico catanese, rientra nello staff della prima squadra l’allenatore dei portieri Marco Onorati.

