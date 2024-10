Calcio – Il Catanzaro tenta il grandissimo colpo per l’attacco

Il Bari ha preso Antenucci e molto altro, la Reggina dopo Reginaldo punta in alto per il centravanti, i giallorossi vogliono chiudere con il botto

Le grandi favorite per la vittoria del campionato di serie C, sanno benissimo che molto delle proprie fortune, può dipendere dalle capacità realizzative degli attaccanti in organico. Nelle classifiche dei cannonieri, come per l’ultima stagione, spesso si vedono in cima giocatori esperti, anche un pò avanti con l’età, ma assolutamente affidabili in zona gol.

Sarà così anche per il campionato pronto ad iniziare, il Bari con Antenucci è l’esempio più evidente, la Reggina cerca soluzioni simili per consegnare a mister Toscano il centravanti da doppia cifra.

E secondo quanto riferisce il quotidiano nazionale Tuttosport, sulla stessa linea ci sarebbe anche il Catanzaro di Gaetano Auteri che sta cercando di convincere ad accettare il trasferimento in terra calabrese, l’esperto Emanuele Calaiò, attualmente in forza alla Salernitana. Trattative difficile per le tante richieste che il giocatore riceve anche dalla serie B.