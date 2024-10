Calcio – Catanzaro, DG Foresti: ‘C’è gente senza lavoro. Finito il tempo della bella vita’

Il Catanzaro non rientra certamente tra le squadre che puntano alla vittoria del campionato, ma comunque l’obiettivo è quello della disputa di un torneo dignitoso e la conquista dei play off. L’inizio è stato francamente deludente ed a scatenare l’ira del DG Foresti, sono state la sconfitta pesantissima contro la Ternana ed il pareggio interno con il Palermo, in vantaggio di un gol e due uomini. Queste le dichiarazioni rilasciate a tuttoC:

“Dopo la vergognosa prova di Terni siamo incappati in un’altra partita brutale, perché non esiste che con due uomini in più e in vantaggio di una rete si riesca a far pareggiare gli avversari. La squadra va subito in ritiro, è finito il tempo dei comfort e della bella vita. Non me ne frega un cazzo di quello che diranno i giocatori perché noi ci mettiamo soldi, cuore e anima e finché non arriveranno i risultati che la piazza merita la squadra resterà in ritiro.

Chiedo scusa a tutto il popolo giallorosso, al presidente, alla proprietà, alla piazza. Non dormo da sabato notte, dopo la figuraccia di domenica ne abbiamo fatta una forse anche peggiore. – continua Foresti come riporta Tuttoc.com – Siamo in una situazione imbarazzante. Cerchiamo di fare il massimo. Noi, il mister, lo staff, la dirigenza, abbiamo fatto anche più di quello che dovevamo. Questo è un lavoro per loro ed è un lavoro da privilegiati. C’è tanta gente a casa senza lavoro, c’è gente che lavora per 900 euro al mese. Loro prendono tanti soldi, devono correre per un’ora e mezza di gara e non fanno neanche quello. Benissimo, da stasera si cambia registro”.