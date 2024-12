Calcio: un 2024 strepitoso per il Catona. I numeri

Il Catona Calcio chiude un 2024 strepitoso. Doveva essere “l’anno zero”. Bisognava programmare un progetto ambizioso per ridare alla società biancazzurra un ruolo di primissimo piano nel calcio che conta. Ma, soprattutto, serviva riaccendere l’entusiasmo ed il calore di una piazza profondamente delusa da quanto accaduto nelle stagioni precedenti. «Dobbiamo crescere tutti e abbiamo solo un modo per farlo – aveva detto il direttore sportivo Michele Cotroneo – quando si cade come è successo a noi, bisogna rialzarsi con la forza del progetto, delle idee e con il lavoro. Io affronto i problemi con il lavoro, non fuggo di fronte alle responsabilità che mi riguardano». E, così è stato.



Nel 2024 del Catona ci sono state solo un paio di giornate nuvolose, per il resto solo tanto sole. La squadra di mister Daniele Carrozza è stata quella che ha ottenuto più punti nell’anno solare di tutti i club dei quattro gironi di Prima Categoria Calabrese: ben 73, dietro a 66 punti il Taurianova, 65 Kratos Bisignano, 63 Promosport Lamezia, 56 Rocca di Neto, 53 Silana 2019, 53 Pizzo, 50 Rangers Corigliano, 49 Città di Soverato e Bisignano nella top ten. Il direttore sportivo Michele Cotroneo ha costruito una rosa competitiva e, nelle mani di mister Carrozza, è diventata una macchina quasi perfetta. I numeri non mentono. Miglior attacco del campionato con 39 reti in appena 12 partite (la squadra ha mandato in gol 16 elementi diversi). Perché non dipende dalla vena del suo cannoniere, ma dal gioco, la stella polare di una squadra che riesce a mettere sotto le avversarie (siamo a 9 vittorie in 12 gare giocate e 2 pareggi). Numeri che hanno un valore ancora più significativo e che, non arrivano per caso, se si considera il lavoro certosino dell’allenatore Carrozza, del suo secondo Marco Chiricolo e del preparatore atletico Pietro Tuzzato nella prima parte del 2024, da gennaio a maggio: 13 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, 53 gol e 19 presi. Nel 2024, tra le proprie mura di casa, il Catona ha lasciato solo quattro punti agli avversari, poi 12 vittorie, 42 gol fatti e solo 12 subiti.

Dietro questi numeri c’è una rosa costruita pezzo dopo pezzo, ripetendo schermi e movimenti con e senza palla, durante la settimana. Il risultato è che tutti sanno ciò che devono fare in campo per creare difficoltà agli avversari ma, soprattutto, il mister può contare su un gruppo fortissimo a livello di testa, che non molla mai. Tutti presupposti, per continuare a cullare il sogno Promozione.