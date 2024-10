Calcio: tranne il Cesena… tutti vogliono il tecnico Toscano

Finiti quasi tutti i campionati e rimanendo in attesa dell’ultimo atto con la finale tra il Vicenza e la Carrarese, iniziano a circolare le prime voci su possibili trasferimenti che non riguardano solo i calciatori. Ci saranno molti movimenti anche per gli allenatori e tra quelli maggiormente richiesti sul mercato, c’è sicuramente Mimmo Toscano.

Avere compiuto una vera e propria impresa a Cesena insieme a un contratto in scadenza nel 2025, non è stato sufficiente per trovare un accordo comune con la società per proseguire. La piazza romagnola non ha gradito la scelta societaria, quei tifosi hanno fortemente contestato il tecnico nella passata stagione ma esaltato in quella da poco conclusa fino a ritenerlo intoccabile.

Le alternative non mancano all’allenatore reggino. Su di lui è piombato soprattutto il Catania con una proposta per chiunque irrinunciabile e l’intenzione di costruire un organico in grado di competere per la vittoria del campionato. Toscano è inseguito da qualche anno anche dal Padova, il Ds Mirabelli oltre al rapporto di amicizia con il tecnico, sa che per puntare alla promozione, l’ormai ex Cesena rappresenterebbe una garanzia. E nelle ultime ore tra gli interessi si è aggiunto quello del Bari. E’ bene precisare che non si tratta di un contatto concreto ma al momento solo di una idea. Mimmo Toscano da anni vorrebbe dimostrare di essere in grado di allenare anche in B e non etichettato solo come il mago della C, nonostante esperienze poco fortunate negli anni passati.