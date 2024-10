Calcio, Ciardullo: ‘Concludere i campionati? Allora non si ha contezza di ciò che sta succedendo’

Tra gli addetti ai lavori ci sono pareri discordanti riguardo tra chi ipotizza la possibilità di ripartire e chi invece pensa che la stagione sia conclusa. Ha espresso il suo punto di vista a ilcalciocalabrese.it anche il Dg del Rende Giovanni Ciardullo, meno possibilista rispetto a tanti altri: “Non credo al collasso economico, ma sarà costosissimo per il calcio, per quanto non si possano fare previsioni perché ogni volta vengono smentite. Dal punto di vista economico e sociale si stenterà per riprendere il passo. Il calcio avrà ripercussioni, sarà davvero dura. Si parla di risorse da mettere in gioco per alimentare il sistema. Ci sarà un contraccolpo importante.

Abbiamo giocato fino all’8 marzo. Successivamente abbiamo fermato le attività. Abbiamo sentito i ragazzi, vogliamo stargli vicini. C’è stato questo stravolgimento assoluto dal quale speriamo di uscire al più presto, ma la vedo difficile. Chi parla di concludere i campionati non ha contezza di ciò che sta succedendo”.

Leggi anche

Leggi anche