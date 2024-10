Calcio – Prende forma la Cittanovese. Arrivano attaccante e centrocampista

La Calcio Cittanovese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante classe ’96 Alessandro Aloia, ex Cilivenghe Mazzano. Un innesto di grande qualità, fortemente voluto dalla Società giallorossa, che va a rafforzare il potenziale offensivo a disposizione del mister Ivan Franceschini.

Il calciatore, con un passato nell’Avellino Primavera, vanta oltre cento presenze in categoria interregionale. Nel suo curriculum le esperienze in Serie D con Olbia, Lanusei, Arzachena, Acireale, Sancataldese e Ciliverghe Mazzano. Tra le sue caratteristiche più importanti, l’abilità tecnica e la duttilità tattica.

Sempre nella mattinata odierna, la Calcio Cittanovese ha ufficializzato l’ingaggio del calciatore classe ’00 Jacopo Cardamone per la prossima stagione sportiva.

L’esterno di centrocampo, di proprietà del Catanzaro, approda in giallorosso con la formula del prestito.

Nel suo curriculum, le esperienze importanti con le giovanili della Vigor Lamezia e del Catanzaro. Per lui anche la convocazione in Nazionale Under 15.

“Inseriamo nel nostro organico un attaccante di indubbia qualità ed un giovane di assoluta prospettiva – questo il messaggio della Società – e siamo certi che entrambi sapranno rispondere positivamente alle attese del mister e dei compagni di squadra. Nei prossimi giorni annunceremo altri colpi importanti”.