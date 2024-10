Calcio – La Cittanovese punta sui gol di un ex attaccante della Reggina

In attesa che prenda il via il campionato di serie D il prossimo primo di settembre, la Cittanovese continua la sua preparazione anche attraverso qualche allenamento congiunto. Come quello disputato contro il Soriano, che ha visto la compagine di mister Franceschini vincere con un punteggio abbastanza largo, 4-0.

Tra i marcatori si segnala la doppietta di un giocatore che soprattutto in Calabria è abbastanza conosciuto, cresciuto nel settore giovanile del Crotone e definito negli anni passati come un prospetto di grande interesse. Parliamo di Andrea Tripicchio che nella stagione 2016-2017 ha anche indossato la maglia della Reggina, scendendo in campo per 11 volte e realizzando 2 reti.

Tornando alla Cittanovese, le altre due marcature sono state quelle di Garcia e Aloia. I giallorossi faranno il loro esordio in campionato, come detto il primo di settembre, contro la matricola Biancavilla.