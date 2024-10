Calcio – Come la Reggina, anche Corazza allunga. Classifica cannonieri

Di pari passo con il cammino della Reggina, prima in classifica a quota 31 e con cinque punti di vantaggio sulla seconda, anche nella classifica dei cannonieri il numero 18 amaranto Simone Corazza allunga e stacca gli inseguitori. Grazie alla doppietta di Potenza sono 11 le reti segnate fino al momento, prima doppietta per lui in questo campionato e media che rimane altissima in fatto di realizzazioni:

CLASSIFICA CANNONIERI

Corazza (Reggina) 11 reti

Marcheggiani (Rieti) 8 reti

Mamadou Tounkara (Viterbese) 7 reti

L. Perez (V. Francavilla) 7 reti

Bubas (Vibonese) 7 reti

Fella (Monopoli) 7 reti

Antenucci (Bari) 7 reti

