Calcio – Il Consiglio Federale fissa la data ultima per la chiusura del campionato di serie C

In attesa del comunicato ufficiale della FIGC, una ultima ora di Sky Sport scrive riguardo le scadenze dettate dal Consiglio Federale per quello che concerne i campionati che, comunque, si è orientati a riprendere. Bocciata la proposta dell’Assemblea di Lega Pro di chiudere in maniera definitiva la stagione, si è proceduto alla bozza per la ripresa e la conclusione.

Per la serie A la data ultima di chiusura è fissata entro il 31 di agosto, mentre per la B e la serie C il limite ultimo è il 20 di agosto.