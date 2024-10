Calcio, Coppa Italia: la Ternana in finale contro la Juventus U23

In campo per il match di ritorno valevole per l’accesso alla finale di Coppa Italia. Il Catania non è riuscito a ribaltare il 2-0 subìto all’andata dalla Ternana ed al Massimino è finita con il risultato di 0-0. Questo consente ai ragazzi di mister Gallo di riscattare la recente e scottante sconfitta del Granillo contro la Reggina e placare in qualche modo le polemiche. Per il Catania, invece, lo stop a quelle speranze di agguantare la finale e quindi sperare in un piazzamento interessante nella griglia dei play off.

Gli etnei, insieme alle difficoltà legate ai risultati, attraversano un momento particolarmente delicato anche dal punto di vista societario e domenica pomeriggio si troveranno di fronte la capolista Reggina.

