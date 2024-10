Calcio – Corsa ai play off. Il calendario di tutte. Scontri diretti e riposi

Sei giornate alla conclusione della stagione regolare, cinque per la Reggina che ha già acquisito i tre punti nella gara segnata come ultima in calendario contro il Matera. Parecchio interessante sarà la lotta al primo posto e ancor di più quella per i play off. Questo il quadro completo delle sei giornate mancanti:

33ª GIORNATA (31 marzo 2019)

Bisceglie-Juve Stabia

Casertana-Rende

Cavese-Catanzaro

Matera-Monopoli

Rieti-Reggina

Sicula Leonzio-Siracusa

Trapani-Viterbese

Vibonese-Paganese

Virtus Francavilla-Potenza

riposa: Catania

Leggi anche

34ª GIORNATA (7 aprile 2019)

Catania-Bisceglie

Catanzaro-Virtus Francavilla

Juve Stabia-Trapani

Monopoli-Casertana

Paganese-Rieti

Potenza-Cavese

Reggina-Sicula Leonzio

Rende-Matera

Siracusa-Vibonese

riposa: Viterbese

35ª GIORNATA (14 aprile 2019)

Casertana-Siracusa

Cavese-Reggina

Matera-Paganese

Rieti-Rende

Sicula Leonzio-Juve Stabia

Trapani-Potenza

Vibonese-Monopoli

Virtus Francavilla-Catania

Viterbese-Catanzaro

riposa: Bisceglie

Leggi anche

36ª GIORNATA (20 aprile 2019)

Bisceglie-Rieti

Catania-Sicula Leonzio

Catanzaro-Matera

Juve Stabia-Vibonese

Monopoli-Cavese

Paganese-Virtus Francavilla

Potenza-Viterbese

Reggina-Casertana

Rende-Trapani

riposa: Siracusa

Leggi anche

37ª GIORNATA (28 aprile 2019)

Casertana-Potenza

Cavese-Catania

Matera-Juve Stabia

Rieti-Monopoli

Siracusa-Catanzaro

Trapani-Paganese

Virtus Francavilla-Bisceglie

Vibonese-Reggina

Viterbese-Rende

riposa: Sicula Leonzio

Leggi anche

38ª GIORNATA (5 maggio 2019)

Bisceglie-Cavese

Catania-Rieti

Catanzaro-Trapani

Juve Stabia-Virtus Francavilla

Monopoli-Siracusa

Paganese-Viterbese

Potenza-Vibonese

Reggina-Matera

Sicula Leonzio-Casertana

riposa: Rende