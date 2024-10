Reggina, Drago: ‘Voglio tornare in B con questi colori’

Con la carica di quattro punti in più in classifica, che dovranno servire da stimolo e non provocare rilassamenti, la Reggina si prepara alla trasferta di Rieti consapevole dell’importanza del match. Sulla trasferta ma anche sulle ambizioni ne ha parlato mister Drago a Gazzetta del Sud:

“Partita dura, dai toni agonistici elevati. Il Rieti è in gran forma, come dimostrano i risultati contro Catanzaro e Juve Stabia. Reggio Calabria per me è punto di ripartenza, voglio tornare con questi colori nella categoria in cui ho allenato. Dopo Siracusa abbiamo giocato tre partite in una settimana e trasferire concetti alla squadra in poco tempo non è semplice. Prima del Catania abbiamo avuto più tempo. Bene la difesa, dovevamo migliorare la fase offensiva e lo abbiamo fatto lavorandoci”.

Forza, convinzione ed ambizioni, le stesse che sin dal primo momento ha manifestato il presidente Gallo.

Leggi anche

Leggi anche