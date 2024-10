Reggina, quanti saranno i tifosi amaranto a Rieti? Tanti

C'è fermento e grande interesse. La squadra in terra laziale non sarà sola

La vittoria sul Catania ha ulteriormente alimentato entusiasmo e voglia di partecipare, i quattro punti restituiti alla Reggina dalla Corte Federale d’Appello hanno fatto il resto. C’è grande euforia in città tra gli appassionati di calcio e per questo finale di stagione si prevede un coinvolgimento che può andare anche oltre i numeri visti fino al momento.

A tal proposito dovrebbero essere in buon numero i tifosi amaranto al seguito della squadra in quel di Rieti, tanti arriveranno dalla capitale e si uniranno agli ultras per sostenere la squadra per una gara che può valere moltissimo in termini di qualificazione ai play off. I primi numeri sono parecchio interessanti. Questo il comunicato della società riguardo le info sui biglietti per la tifoseria ospite:

In occasione della gara RIETI – REGGINA in programma Domenica 31/03/2019 alle ore 14.30 presso lo Stadio “Centro d’Italia – Manlio Scopigno” di Rieti, sito in via De Gasperi, snc, salvo diverse disposizioni del GOS si comunica e richiede quanto segue:

I tifosi ospiti potranno acquistare in prevendita a partire da Mercoledì 27/03/2019 mattina, i tagliandi presso i punti vendita del circuito ETES o sul loro sito web ufficiale, fino alle ore 19.00 di venerdì 29/03/2019;

Vendita online attiva: www.etes.it

I prezzi dei tagliandi del settore ospiti: CURVA SUD:

– Intero € 9,20 (€ 8,00 + 1,20 prevendita)

– Ragazzi al di sotto dei 10 GRATUITO

– Portatori di Handicap GRATUITO (Si prega di mandare richiesta di emissione tagliando, alla scrivente società, inviando nome, cognome, data e luogo di nascita e città di residenza, oltre alla documentazione che ne accerti la disabilità, inoltre, si prega di inviare nome, cognome, data e luogo di nascita e città di residenza degli accompagnatori dei portatori di handicap il cui prezzo del biglietto sarà di € 1,00)

